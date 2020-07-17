يرجح أن الفاعل شقيقهن.. ذبح 4 فتيات في ظروف غامضة بالسعودية

علاقات و مجتمع

فوجئ أهالي منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية بوقوع جريمة هزت الشارع السعودي، بعد العثور على 4 شقيقات مذبوحات وإلى جوارهن شقيقهن مشنوقًا.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الأجهزة الأمنية بمحافظة الأحساء في المملكة، فتحت تحقيقًا في جريمة مروعة راح ضحيتها 5 أشقاء (4 فتيات وشاب) جرى قتلهم غدرًا في منزلهم.

وكشف خال الضحايا للصحيفة السعودية، أن الجريمة وقعت أثناء ذهاب والد ووالدة الضحايا برفقة أطفالهم الخمسة الصغار لمتابعة شؤون منزلهم الجديد قبل الانتقال إليه في حي الصفا بالأحساء، وعند عودة الوالدين إلى منزلهما مع أذان المغرب وعند طرق الباب، لم يستجب أحد وكان مغلقًا من الداخل، وبعد عدة محاولات تمكن الأب من الدخول ليكتشف أن أبناءه الخمسة مقتولين، ليقوم على الفور بإبلاغ الشرطة.

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وأوضح خال الضحايا، أن أعمارهم تتراوح بين 22 عامًا و14 عاما، وهم 4 فتيات وولد واحد.

وتابع أن الشاب ويدعى "مؤيد"، وهو طالب جامعي تخصص لغة إنجليزية بجامعة الملك فيصل، وجد مشنوقًا.

وأكد أن والد الضحايا لم يبلغ والدتهم بالحادثة على الفور كي لا تصيب نفسها بأذى، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف غموض الواقعة.

ووفق تقرير لقناة "أم بي سي"، قال أحد الأهالي إن الجيران لم يسمعوا أي شيء مطلقًا لحظة وقوع الجريمة.

‎‎ورجحت معلومات أولية أن يكون الشقيق هو الجاني، حيث تحوم شبهات بانتحاره شنقًا، عقب نحره شقيقاته الأربع.

فيما ذكر الأهالي أن الشقيق كان معتل نفسيًا، وهو ما يرجح أنه نحر شقيقاته قبل انتحاره".