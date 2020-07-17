إليكِ أجمل إطلالات نجوى كرم لصيف عام ٢٠٢٠

تمتاز نجوى كرم بتنسيق الخيارات المتنوعة لأزياء المناسبات أو الكاجوال اليومية، ويظهر ذلك من خلال الصور التي تنشرها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من عشرة ملايين ونصف المليون متابع، ولأنها تعتمد على الظهور بإطلالة مختلفة يوميًّا من ناحية اللون والقصة والقماش، فقد جمعنا لكنّ أحدث إطلالاتها في صيف ٢٠٢٠، فاستوحين من هذه الخيارات أفكارًا لإطلالاتكنّ.

الفساتين القصيرة من نجوى كرم

اعتمدت نجوى كرم على خيارات الفساتين القصيرة خلال صيف ٢٠٢٠، ومنها تأنقت بفستان أحمر قصير مزين برسومات الخطوط المتعرجة باللون الأسود، واختارت لهذه الإطلالة تسريحة الشعر الويفي والمكياج السموكي الناعم مع سوار ذهبي مصمم بأسلوب عصري ضخم، وحذاء أسود بكعب عصري، وتجمّلت من خلال "ذا فويس" بفستان أسود قصير مصمم بأكمام مكشوفة الأكتاف ومزيّن بسلسلة ملتفّة وناعمة، وتزينت بفستان أحمر قصير مصمم بأكمام عصرية ناعمة ومُكمل بحزام أسود للخصر وحذاء بوت أسود؛ لإطلالة جذابة.

إطلالات كاجوال ببنطلونات الجينز

لتنسيقات الجينز المناسبة للإطلالات اليومية، اختارت نجوى كرم بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء مزينة بخطوط وفيونكات سوداء لمظهر بسيط، ونسقت بنطال الجينز الواسع مع تيشيرت برتقالي مزين برسوم صغيرة ومصمم بأكمام ملونة بالأزرق الساطع؛ لمظهر عصري يتماشى مع أسلوب الموضة.

إطلالة كلاسيكية بالتنورة

نشرت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها في "إنستجرام" صورةً لها بتنورة بيضاء قصيرة مزينة بالأسود، وقد ارتدتْها مع قميص من الساتان الأسود مصمم بالأكمام الواسعة، ومزين بقماش الدانتيل، واختارت نجوى لجمال إطلالتها تسريحة شعر منسدلة، وحذاءً ذا بوت طويل باللون الأسود الفاخر.

تنسيقات شبابية بالبنطلونات الملونة

فضّلت نجوى كرم اختيار البنطلونات الملونة في صيف ٢٠٢٠، ومنها أطلّت ببنطال الجلد الأسود مع تيشيرت أبيض مصمم بكتابات حمراء، وظهرت ببنطال نيلي مع قميص أصفر من الساتان، وأكملت إطلالتها بربطة العنق الملونة والشعر المنسدل، وفي مظهر عملي ارتدت بنطالًا وبلوزة وبليزر باللون الأسود، وتميزت إطلالتها باللمعة الناعمة على القماش الشفاف في البليزر لإطلالة عصرية.

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الجمبسوت من نجوى كرم

تألقت نجوى كرم في إحدى مناسباتها بجمبسوت لامع مكسو بالترتر بتوقيع العالمي رامي قاضي، واتسم التصميم بالأكمام النازلة على الكتفين، وصُمِّم بقَصَّة ضيقة من الخصر وتتسع من الأسفل.

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