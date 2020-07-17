خلطات الليمون لبشرة مثالية وصحية للعروس ليلة زفافها

تُؤثِّر الحبوب على نضارة البشرة وإطلالة العروس ليلة زفافها، فنحن نعلم كم تحرص العروس على إبقاء بشرتها صحية ونضرة لليلة زفافها، لذلك نقدّم لكِ مزيجًا من المواد الطبيعية التي تحمي بشرتكِ من ظهور الحبوب قبل الزفاف. اخترنا لكِ عصير الليمون كعلاج منزلي رخيص قادر على إعادة الصفاء المعهود لوجهك.

لماذا الليمون؟

لأنه ببساطة شديدة يساعد على قتل البكتيريا المسببة للحبوب، بل والأهم من ذلك أنه يعزز إنتاج الكولاجين، المساعد في إخفاء الندبات الناتجة عن تلك الحبوب؛ نتيجة وجود فيتامين C به.

خلطات الليمون المعالجة لحبوب الوجه

القرفة والليمون

المكونات

3/4 ملعقة صغيرة من مطحون القرفة

6 قطرات من عصير الليمون

طريقة التحضير

في وعاء صغير، امزجي المكونات مع بعضها البعض حتى تمام التجانس ثم خذي منها كميات تدريجية وطبقيها على أماكن الحبوب بالوجه. انتظري لمدة 30 دقيقة وبعدها اشطفي وجهك بالماء فقط.

النعناع والليمون

المكونات

حفنة من أوراق النعناع الطازجة

6 قطرات من عصير الليمون

1/4 كوب صغير من الماء

طريقة التحضير

اسحقي النعناع مع الماء في الخلاط الكهربائي وبعد أن تحصلي على معجون ناعم أضيفي لهم عصير الليمون. ادهني الخلطة المحضرة على مناطق الحبوب وعقب مرور 20 دقيقة نظفي وجهك بالماء.

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الكركم والليمون

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم

1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1/2 ملعقة صغيرة من الزبادي

طريقة التحضير

ادمجي المكونات معا وبعد أن تضعيها على أماكن الحبوب بالوجه اتركي الخليط هكذا لمدة 40 دقيقة. في الأخير اغسلي بشرتك بالماء وكرري أي من الخلطات السابقة 3 مرات أسبوعيا.

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