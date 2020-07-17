إليك 7 طرق بسيطة للقضاء على الرائحة الكريهة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من عدد مرات التنظيف التي تقوم بها ربة المنزل يوميًا، إلا أن رائحة المنزل الكريهة تظل عالقة، وكأن لا مفر منها.

وتختلف روائح المنزل باختلاف كل غرفة، لكن مع اتباع بعض الطرق البسيطة التي ذكرها موقع "good house keeping"، يمكنك التخلص من هذه المشكلة بسهولة:

- سلهة مهملات المطبخ

لا تقتصر الروائح الكريهة في المطبخ على القمامة فقط، بل سلة المهملات نفسها، ويمكنك تنظيفها برش صودا الخبز بها لقتل البكتيريا.

- رائحة غسالة الأطباق

لتنظيف غسالة الأطباق لمنع انبعاث الرائحة الكريهة منها، استخدمي مسحوق تنظيف غسالة الصحون، كما يجب عليك "شطف" الأطباق المتسخة قبل وضعها في الغسالة؛ لمنع وجود الرائحة الكريهة.

- الثلاجة:

تعتبر الثلاجة من مسببات تكوّن الروائح الكريهة بالمنزل، ويمكنك التخلص من ذلك بوضع علبة صغيرة مفتوحة بدون غطاء بها صودا الخبز لامتصاص الروائح الكريهة، ويجب أيضا تخزين بقايا الطعام في علب محكمة الغلق داخل الثلاجة.

Advertisements

- ألواح تقطيع الطعام:

وجود رائحة البصل والثوم على ألواح تقطيع الطعام تسبب انتشار الروائح الكريهة بالمنزل وللتخلص من هذا، افركي لوحة التقطيع الخشبية بنصف ليمونة وملح، أما بالنسبة لألواح تقطيع الطعام البلاستيكية يمكنك وضعها في غسالة الصحون.

- رائحة الميكروويف

تسبب بقايا الطعام المختلفة الموجودة في الميكروويف إلى رائحة بالمنزل، ويمكنك التخلص من هذه الروائح من خلال غلي ربع لتر من الماء مع شرائح الليمون لعدة دقائق، ثم قومي بإزالة بقايا الطعام في الميكروويف، وضعي الماء مع شرائح الليمون به واتركي باب الميكروويف مفتوحا لخروج الروائح الكريهة منه.

- روائح غرفة النوم

تبدأ رائحة العفن في غرفة النوم من فرش السرير، ويمكن بقاء السرير منعشا من خلال رش صودا الخبز على المرتبة وتركها لعدة ساعات، قبل باستخدام المكنسة الكهربائية.

- روائح غرفة المعيشة

يمكن للسجاد أن يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة بالمنزل، وللتخلص من ذلك يمكنك رش صودا الخبز في جميع أنحاء السجادة لإزالة الروائح.