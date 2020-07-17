بالمكياج.. "أمل" تحول وجهها إلى الراحلة رجاء الجداوي (فيديو)

علاقات و مجتمع
لازال رحيل الفنانة رجاء الجداوي، يسبب حالة من الحزن والألم لوفاتها، إذ أنها تمتلك رصيد كبير من المحبة، سواء في قلوب أصدقائها أو جمهورها.
وحولت فنانة المكياج الكويتية أمل محبوب، وجهها إلى وجه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، وذلك على أنغام أغنية "في حد يفارق ويسيبنا" للمطربة شيرين عبد الوهاب.
@amalbeijing20
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وفارقت أن الفنانة رجاء الجداوي، الحياة بعد قضائها 43 يومًا في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، بعد معاناة من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابتها بتليف الرئتين وهبوط حاد في الدورة الدموية، ما أدى إلى وفاتها في الخامس من يوليو الجاري.
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