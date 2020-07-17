مفاجأة.. جوني ديب تعرض للضرب على يد زوجته السابقة

علاقات و مجتمع

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها شون بيت، الحارس الشخصي لجوني ديب، في المحكمة العليا البريطانية أمس الخميس، متحدثًا عن تعرض الفنان جوني ديب للضرب والعنف الأسري من قبل زوجته السابقة آمبر هيرد.

تأتي تلك الشهادة، بينما تدعي الزوجة أنها هي من تعرضت للعنف من "ديب"، وروى الشاهد أنه كان يقل جوني ديب بسيارته بعد عيد ميلاد هيرد والذي تأخر عليها فيه ما تسبب في نشوب مشاجرة وتلقيه ضربة منها على وجهه فذهب إلى بيت آخر يمتلكه ووثق الشاهد هذا الاعتداء وأظهره للمحكمة.

وفي نفس السياق، قالت محامية ناشر جريدة "ذا صن" ساشا واس، التي يتهمها جوني بالتشهير لأنها نشرت تقريرًا يقول إنه عرض زوجته لعنف أسري على مدار 3 أعوام من 2013 وحتى 2016، إن تلك كانت المرة الوحيدة التي اعتدت فيها هيرد على جوني ديب بعد مشاجرة بسبب عيد الميلاد، وذلك كان دفاعا عن شقيقتها، كما أنها تعرضت للعنف على يديه.

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دفاع خطيبة جوني طيب عنه

من جهة أخرى، دافعت الممثلة الأمريكية، واينونا رايدر في المحكمة عن خطيبها السابق، جوني ديب، والذي كانت تجمعه بها علاقة عاطفية منذ التسعينيات، من الاتهامات الموجهة إليه من قبل زوجته آمبر هيرد بالاعتداء جسديًا عليها.

وأكدت رايدر، أن صفة "العنف" أبعد ما يمكن أن يُطلق على جوني ديب، وشددت أنه لم يكن عنيفًا معها في يوم من الأيام، بحسب موقع "ديلي ميل".

مقاضاة جوني ديب

وقرر جوني ديب مقاضاة صحيفة "ذا صن" البريطانية بسبب مقال نشرته، قالت فيه إن زوجته السابقة آمبر هيرد البالغة من العمر 34 عامًا تعرضت للعنف على يديه 14 مرة على مدار 3 سنوات عندما كانت تنتابه نوبات غضب بعد تناول الكحوليات والمخدرات.

وهي الاتهامات التي نفاها جوني ديب صاحب 57 عامًا تمامًا ويتهم الجريدة بالتشهير بسببها ويقدم دلائل على أنه هو من تعرض للعنف الأسري والضرب على يد زوجته السابقة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة جوني ديب على مدار 5 أيام، ومن المقرر أن تستمع لطليقته الأسبوع المقبل.