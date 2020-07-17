اتهمته بإصابتها بمرض جنسي.. يوسف المقريف يرد على طليقته بأغنية "الكدابين" (صور)

علاقات و مجتمع

عقب تصدر الكويتية روان بن حسين، محركات البحث، بالحديث عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، بسبب نقله مرض جنسي لها، قرر الأخير الخروج عن صمته وتوجيه رسالة غامضة، عبر حساب يحمل اسمه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر رسالة، عبر خاصية "ستوري" على انستجرام، قال فيها: "اوعوا تسمعوا من طرف واحد لعل المتظاهر بالملائكية يكون هو الشيطان الرجيم"، ثم شارك مقطع من أغنية "الكدابين" للمطربة شيرين عبد الوهاب، دون الرد على الاتهامات الموجه له.

يشار إلى أن موجة من الجدل أثارها خبر انفصال الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي، إلا أنها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول سبب الانفصال.

وادعت "روان" عبر حسابها على موقع "انستجرام"، أن زوجها ووالد ابنتها الوحيدة تسبب في إصابتها بفيروس الورم الحليمي HPV16 الجنسي، بسبب معاشرته لعاهرات، ما سيجعلها "إنسانة ناقصة" - حسب وصفها - لما يسببه هذا الفيروس من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمهبل لدى النساء، وهو المسبب لـ 70% من سرطانات عنق الرحم.

Advertisements

وكتبت "روان" في رسالتها عبر خاصية "ستوري": "بما أن الجميع صار ينشر قصص المتحرشين أنا حبيت أنشر قصتي".

وأشارت إلى أنها خشيت من نظرة المجتمع الشرقي إلى المطلقة، وتحملت ما لا طاقة لبشر على تحمله، كي تظل تحت المظلة الاجتماعية الآمنة.

وأضافت في اتهاماتها للمقريف: "في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه، واتهمني البعض بالجنون وأنني شخصية غير متزنة نفسيًا، لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات، ومع ذلك بقيت معه، لكن الحقيقة هي أن زوجي مريض نفسيًا ونرجسي، وبقيت معه لأنني أحببته وحاولت إصلاحه".

وتابعت روان: "كأم عزباء، اضطررت لبيع مجوهراتي كي أصرف على ابنتي التي لم أرها منذ شهر، وها أنا أحاول استخراج جواز سفر لها كي تعيش معي".