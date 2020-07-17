شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..زوج نانسي عجرم : لهذا السبب أطلقت 18 رصاصة والقتيل مات ظالما وليس مظوما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف زوج الفنانة نانسي عجرم، طبيب الأسنان فادي الهاشم، لأول مرة عن سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما في لبنان الشاب السوري محمد حسن الموسى، في القضية الشهيرة التي تجولت الى قضية رأي عام، ولايزال يلفها الغموض، ومفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة.

وقال فيلم وثائقي بعنوان "الرواية الكاملة"، بدأ عرضه أمس، الخميس على منصة "شاهد" الرقمية، إنه كان يطلق الرصاص في الظلام، وكان كل همه في تلك اللحظة هو حماية عائلته. وأشار إلى أنه، عندما بدأ القتيل في إطلاق النيران داخل المنزل، لم يفكر وواجهه من الجهة المقابلة بعدة رصاصات دون وعي منه. وأضاف: "فعلت الشيء الذي لم يكن لدي خيار له"، هذا شخص مات ظالمًا، وليس مظلوما، وظلم عائلته". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو..زوج نانسي عجرم : لهذا السبب أطلقت 18 رصاصة والقتيل مات ظالما وليس مظوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.