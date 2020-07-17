الامارات | أمريكي يجمع 9 ملايين دولار بحجّة كورونا ويخسرها في لعبة "قمار"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية الخميس رجلاً استخدم في ألعاب القمار في لاس فيغاس قسماً من مبلغ تسعة ملايين دولار هو مجموع إعانات حصل عليها من طريق الاحتيال على أساس أنها لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19.

وكان أندرو مارنل (40 عاماً)، وهو من سكان بيفرلي غروف المجاورة لمدينة لوس أنجليس، قدّم عدداً من الطلبات للحصول على قروض ذات صلة بالجائحة، ونجح بالفعل في الحصول على ملايين الدولارات من صناديق "برنامج حماية الراتب".

وأوضح الادّعاء العام أن غروف استخدم قسماً من هذه الأموال في مضاربات خطرة في البورصة، فيما بذّر مئات الآلاف من الدولارات في كازينو فندق "بيلاجيو" وغيره من نوادي الميسر في لاس فيغاس خلال عطلة الأسبوع الفائت.

وتندرج القروض التي حصل عليها غروف بموجب "برنامج حماية الراتب" في إطار برنامج إعانات بقيمة 2,2 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين الذين يعانون الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات بأن مارنل الذي الذي مُنِعَ إطلاق سراحه بكفالة يفترض أن يمثل أمام المحكمة الخميس المقبل، ويواجه عقوبة السجن 30 عاماً بتهمة الاحتيال المصرفي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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