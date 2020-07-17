عقب تعرضها للتحرش من نساء.. تعرف على الفنانة أميرة فتحي (صور)

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، صاحبت حديث الفنانة أميرة فتحي، عن تعرضها للتحرش لفظيًا من نساء، بسبب صورة تظهر جزء من جسدها، والتي جمعتها بمدرب الجيم الخاص بها.

بالرغم من عملها بالصدفة عن تفاصيل التعليقات النسائية المتحرشة بها، إلا أنها فضلت عدم تقديم بلاغات ضدهن.

من هى أميرة فتحي؟

فيما يلي، أبرز المعلومات عن أميرة فتحي، عقب إعلانها عن تعرضها للتحرش من نساء.

- تزوجت من المنتج وائل حب.

- أنجبت بنتين من المنتج.

- حصلت على البكالوريوس في السياحة والفنادق قسم إرشاد سياحي.

- عملت في مجال "مودلينج"، وظهرت في أكثر من فيديو كليب، على رأسهم "افرض" للمطرب الشعبي حكيم.

- شاركت في العديد من الأفلام، أبرزها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"صباحو كدب"، و"بحبك وبموت فيك"، والفرقة 16 إجرام".

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- أجرت أكثر من عملية جراحية منذ 3 سنوات، إثر تعرضها لخطأ طبي.

- في 2017، فاجأت متابعيها، بظهورها بشعر مصبوغ باللون الأبيض، وهي نفس الإطلالة التي ظهرت بها بعض الفنانات حينها، من بينهم مايا دياب وسارة سلامة.

أميرة فتحي تثير الجدل حول تعرضها للتحرش من نساء

بدأت الفنانة، حديثها عن واقعة التحرش، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش، بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي".

وأضافت، أنها ألتقطت صورة لها مع صديقها، وهو أيضًا مدربها الخاص في الجيم، إلا أنها فوجئت بردود أفعال واسعة، موضحة: "صورة عادية جدًا وكان فيه جزء من جسمي بان من التيشيرت غصب عني حاجة مقصدهاش".

وأردفت: "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيًا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات، وأنا في الجروب ده لكن عمري ما تفاعلت معاه وحد من أصدقائي هو اللي قالي، لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت، وسألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ".

واستطردت: "اكتفيت إنه مسح الصورة، وللأسف أدمن الجروب من الأصدقاء اللي عندي هنا يعني"، مختتمة حديثها: "زي ما فيه رجالة متحرشين فيه ستات متحرشات وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري".