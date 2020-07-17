هالة صدقي تُعلق على خيانة ويل سميث: "وجع ما بعده وجع"

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة هالة صدقي على الموقف الذي تعرض له الفنان العالمي ويل سميث مع زوجته جادا، حيث اعترفت الأخيرة أنها دخلت في علاقة مع شاب صغير قبل 4 سنوات، حينما مرت باضطراب في علاقتها بويل سميث.

وكتبت هالة صدقي عبر صفحتها الشخصبة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقة على صورة ويل سميث "الخيانة وجع ما بعده وجع".

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وأضافت: "أوعوا تحكموا علي أي إنسان من خلال البرواز اللي بيحط نفسه فيها قدام الناس، ده بيملك الشهرة والمال وحب الناس والنجاح لكن وجعه محدش حاسس به، ولا هو بيحب يظهره نهائي لكل اللي حواليه".

واختتمت، "ده حال ناس كتير وأولهم الفنانين، السعادة لا في الفلوس ولا في الشهرة، دي كلها حاجات طبعًا بتسهل مصاعب الدنيا لكن السعادة بجد أن ربنا يديك صحة وأنك تكون راضي".

وكان الفنان ويل سميث وزوجته قد أثارا موجة من الجدل مؤخرًا باعتراف جادا بالخيانة، وبأنها كانت تظن بأنها لن تعود لزوجها مرة أخرى، وكذلك تسامح ويل سميث معها كان أكثر جدلًا.