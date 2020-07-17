بقفطان مغربي محتشم.. سمية الخشاب في أحدث جلسة تصوير

لايف ستايل

إطلالة مغربية، لفتت بها الفنانة سمية الخشاب الأنظار، خلال أحدث جلسة تصوير لها، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت الفنان بقفطان مغربي فضفاض، ذي لون أزرق فاتح وطويل، كما أنه مزين بنقوش بيضاء، فضلا عن وضعها إكسسوارات فضية على الشعر.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "إطلالة محتشمة وجميلة"، و"القفطان أنيق وواسع"، و"كل ما تكبر تحلى.. وتصير أحلى وأحلى".

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سمية الخشاب تقدم مقترحا لمواجهة التحرش

وكانت الفنانة سمية الخشاب قدمت مقترحا لعقاب المتحرشين، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وذكرت "الخشاب" في مقطع الفيديو: "الولاد الصغيرين اللي بيتحرشوا وهما مش فاهمين، الوعي والفهم والإدراك.. ملاقوش في البيت اللي يعلمهم الغلط من الصح والحرام والحلال.. المفروض نعلمهم ونفهمهم".

وتابعت بأنه يجب تعليم وتقديم الوعي قبل العقاب: "قبل ما يتعاقبوا لازم يتحطوا في مراكز يتعملوا فهم وإدراك.. لو عمل حاجة تاني هيتعاقب قانوني.. بس بيبقوا ولاد صغيرين ومش فاهمين.. ومحتاجين مراكز للتأهيل".