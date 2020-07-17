ميغان ماركل تخطف الأنظار بإطلالة مُتألّقة باللون الأزرق

ألقت دوقة ساسكس ميغان ماركل خطابا مؤثرا حول التغيير الاجتماعي وحقوق النساء والفتيات، في خلال قمة القيادة للفتيات حول المساواة بين الجنسين، وبدت في هذه المناسبة أنيقة في فستان أزرق.



وخطفت ميغان ماركل من منزلها في لوس أنجلوس، الأنظار بخطابها وإطلالتها على حدّ سواء، واختارت توب من دون أكمام، تميّز بلونه الحيوي وبقصّته الواسعة وقماش الكريب الحريريّ، من مجموعة Adam Lippes يبلغ ثمنها £440.



لقد مرّ وقت طويل لم نر فيه دوقة ساسكس متألقة بفساتينها الأنيقة، وذلك بعد مغادرتها والأمير هاري بريطانيا إضافة إلى التزامهما الحجر المنزلي واقتصار ظهورهما على نشاطات اجتماعية قليلة.



زيّنت ميغان ماركل إطلالتها بسوار ذهبيّ Linear Friendship Bracelet من تصميم Monica Vinader ويبلغ ثمنه 230 دولار أميركي، سبق أن اختارته في عدد من اللقاءات الافتراضية التي عقدتها في الفترة الأخيرة.

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ولفت انتباهنا في إطلالة دوقة ساسكس، تسريحة شعرها الجديدة، إذ أسدلت شعرها الأسود المالس الذي بدا طويلاً جداً، فيما تألقت بمكياج عيون سموكي وأحمر شفاه بلون حيادي.

وذكّرتنا هذه الإطلالة الجميلة لميغان باللون الأزرق، بلوك سابق اعتمدته في آخر زيارة لها إلى بريطانيا حيث بدت ساحرة أيضاً بفستان ضيق أزرق من مجموعة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham.

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