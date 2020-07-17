للوقاية من التسوس.. أشياء يفعلها أطباء الأسنان دائماً

محمد اسماعيل - القاهرة - من المعروف بأن الاعتناء بالأسنان أمر ضروري للحفاظ على صحتها والحؤول دون إصابتها بالتسوس، إذ ينصح أطباء الأسنان بالعديد من الإجراءات الوقائية مثل تجنب تناول الأطعمة الحلوة والعناية بنظافة الأسنان باستخدام معجون الأسنان المناسب، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

فيما يلي مجموعة من النصائح التي تضمن الحفاظ على صحة الأسنان، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني، وفقا لموقع"24 الإماراتي".

استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

توصي طبيبة الأسنان لانا روزينبيرغ، بقراءة ملصق معجون الأسنان للتأكد من احتوائه على الفلورايد. وتقول: "يحمي معجون الأسنان بالفلورايد من فقدان المعادن الذي يتسبب به اتحاد البكتيريا في الفم مع السكريات لإنتاج الأحماض التي تؤدي بدورها إلى تآكل مينا الأسنان"

تنظيف الأسنان مرتين بفرشاة أسنان كهربائية

يشرح طبيب الأسنان والرئيس التنفيذي لشركة دنتال 365 في نيويورك، أن الحفاظ على نظافة الأسنان باستخدام الفرشاة الكهربائية يقي من البكتيريا السيئة، إذ أثبتت الدراسات أن فرشاة الأسنان الكهربائية تنظف الأسنان بشكل أفضل بكثير من العادية. وأضاف سكوت أسنيس أن معظم فراشي الأسنان الكهربائية لها ميزات تمنع تلف الأسنان واللثة.

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مراجعة طبيب الأسنان مرة على الأقل في السنة

يقول طبيب الأسنان الكندي هيثم دهان، إن مراجعة طبيب الأسنان بانتظام، يساعد على العثور على نخور صغيرة أو جديدة وتقديم علاجات يمكن أن تمنع تسوس الأسنان. يمكن للطبيب معالجة النخور بالفلورايد ومواد مانعة للتسرب، أو استخدام فلورايد ديامين الفضة الذي يمكن أن يوقف النخور من النمو.

الحذر من الأدوية

وصفاتك الطبية يمكن أن يكون لها بعض الآثار الجانبية غير المتوقعة، مثل إلحاق الضرر بأسنانك. تحذر جراحة الفم الأمريكية إيرا كامب، من أن الأدوية التي تتسبب بجفاف الفم تجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس، لذا توصي بممارسة نظافة فموية شاملة عدة مرات في اليوم بما في ذلك بعد تناول الطعام، إضافة إلى تناول الكثير من الماء.

تناوُل طعام صحي منخفض السكر

يقول الدكتور روزنبيرغ: “الطعام الصحي المنخفض السكر يساعد على إبعاد اللويحة التي تحطم مينا الأسنان. في كل مرة تأكل فيها وجبة خفيفة غنية بالسكريات، تكون أسنانك تحت خطر التسوس لمدة 20 دقيقة"