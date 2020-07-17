هالة صدقي تهنئ أمينة خليل بخطبتها: "وشي حلو عليها"

علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة هالة صدقي، الفنانة أمينة خليل بخطبتها، التي تمت أمس، في حفل عائلي.

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ونشرت "صدقي"، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من كواليس مسلسل "ليه لأ"، الذي جمعها بالفنانة أمينة خليل، وجسدت من خلاله دور والدتها.

وعلقت "صدقي" على مقطع الفيديو قائلة: "مبروك لأمينة خليل عاليا سابقًا.. ربنا يتمم فرحها ويسعدها يا رب.. وأكيد طبعًا وشي كان حلو عليها.. ألف مبروك يا بنوتي".

يذكر أن الفنانة أمينة خليل، احتفلت أول أمس، في حفل عائلي على خطبتها من المهندس عمر طه.

وكانت "خليل" قبل عدة أشهر، صرحت عن اقتراب موعد خطبتها وذلك من خلال حوارها مع إحدى المجلات العربية.