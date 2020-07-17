كتب: هن - 07:39 ص | الجمعة 17 يوليو 2020

الأفوكادو بالكاجو هو العصير الصحي المحبب للكل، وتتسابق محلات العصير على تقديمه بأفضل طعم، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل عصير الأفوكادو بالكاجو الصحي. المقادير 10 حبات كاجو. 2 معلقة كبيرة عسل نحل. 2 معلقة كبيرة لبن بودرة. كوب ونصف كوب لبن كامل الدسم. ثمرة أفوكادو. فانيليا. Advertisements طريقة التحضير يقشر الأفاكادو ويقطع. يوضع الأفوكادو فى الخلاط الكهربائي. يضاف إليه اللبن، والعسل، والكاجو والفانيليا. يخلط لمدة دقيقتين حتى يتجانس الخليط جيدا. يصب في أكواب التقديم. يثلج في الثلاجة قبل تقديمه بساعة، أو يمكن إضافة مكعبات الثلج، ويقدم باردا.

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