كتب: هن - 07:15 ص | الجمعة 17 يوليو 2020

قد تبحث السيدات عن طرق جديدة لتقديم أجنحة الدجاج، ولذلك تقدم "هن"، طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالصلصة الآسيوية . مقادير أجنحة الدجاج بالصلصة الآسيوية رطل أجنحة دجاج مقطعة الأطراف ملعقة كبيرة ملح ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون مكونات الصلصة الآسيوية ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا ربع كوب عسل ملعقتان صغيرتان من قشر الليمون 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون ربع كوب عصير برتقال Advertisements ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور ملعقة صغيرة من معجون الثوم والفلفل الحار نصف ملعقة صغيرة من زيت السمسم نصف ملعقة صغيرة من البردقوش المجفف نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون نصف ملعقة صغيرة ثوم محبب ملعقة كبيرة من صلصة المحار طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالصلصة الآسيوية سخّنوا الفرن إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت. تبّلوا أجنحة الدجاج بالملح والفلفل، ورتبوها في صينية خبز في طبقة واحدة وضعهوها في الفرن لمدة 45 دقيقة. أخرجوا الأجنحة من الفرن واتركوها تبرد في وعاء، ثم غطوها وضعوها في الثلاجة. امزجوا كل مكونات الصلصة الآسيوية في كيس بلاستيكي قابل للغلق بحجم جالون واخلطوا المزيج جيداً. سخّنوا الشواية على درجة حرارة 350 فهرنهايت، ثم أضيفوا الأجنحة واطهوها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وقلبوها بعد سبع دقائق حتى تصبح ساخنة وعليها علامات الشواء. ضعوا الأجنحة في وعاء التقديم وأضيفوا الصلصة وقلبوها جيداً حتى تمتزج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجنحة الدجاج بالصلصة الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.