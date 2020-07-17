بعد قرار عودة الدراسة.. أمهات: نطالب بحسم مشكلة المصروفات

ماما

قرارات جديدة اتخذها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، من ضمنها عودة الدراسة يوم 17 أكتوبر، وتستمر حتى 24 يونيو 2021.

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شيرين: لازم يكون في تكاتف بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة

أزمة واجهت أولياء أمور الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وهى المصروفات الدراسية، تقول شيرين حمدى، والدة 3 طلاب في مراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، "مشكلة المصاريف احنا كل سنة المدارس الخاصة بتزود نسبة على المصاريف، مكنش فيه أى مشكلة أما السنة دي مشكلة كبيرة لأن ناس كتير جدا أضرت بسبب فيروس كورونا، فطبعا المفروض المدارس الخاصة السنة دي، فقط يكون فيه تكاتف مع أولياء الأمور".

وأضافت أثناء حديثها لـ"هُن"، "أنه يجب تدخل الدكتور طارق بإتخاذ القرار فى أسرع وقت مع رؤساء المدارس الخاصة لأن الناس والبلد كلها بتُمر بفترة صعبه ويجب مراعاة أن ذهاب الأولاد إلى المدرسة يومين اثنين يعنى الباص والمصاريف مش هتتناسب مع أيام ذهاب الأولاد إلى المدرسة".

نجوى: لازم المصاريف تقل حتى تتناسب مع عدد أيام الحضور

لم تختلف وجهة نظر نجوى طارق، والدة طالبة بالمرحلة الاعدادية، مؤكدة على ضرورة خفض المصروفات الدراسية وخاصة للمدارس الخاصة والدولية، متابعة ضرورة تدخل وزير التعليم لحسم مشكلة المصروفات الدراسية والباصات.

منال: قرار عودة الدراسة قرار صائب

وترى منال طه، والدة 3 طلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، أن قرارعودة الدراسة قرار صائب، لكن لابد من تحديدها عدد أيام محددة في الأسبوع، وتحدد المصروفات الدراسية على أساسها.