طريقة عمل شيبسي الموز المقلي في المنزل

شيبسي الموز المقلي، من الأطعمة غير التقليدية، وتنتمي إلى المطبخ الهندي الشهير بالأطعمة الغريبة المزودة بالبهارات، وسط بحث العديد من ربات البيوت عن وصفة سهلة لتحضيره.

وقدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة" على يوتيوب، طريقة عمل شيبسي الموز المقلي، خلال حديثها لـ"هن".

مكونات شيبسي الموز المقلي

- موز

- القليل من الملح

- كركم

- 4 أكواب من الماء

- زيت

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طريقة تحضير شيبسي الموز المقلي

- يجب تقطيع الموز إلى شرائح رقيقة للغاية.

- وضع شرائح الموز داخل إناء يحتوى على الماء.

- يجي إضافة رشة ملح وملعقة من الكركم على الموز الموضوع في الماء.

- في الخطوة التالية، يجب إحضار طاسة تحتوي على زيت غزير، وإشعال النار.

- يمكن استبدال الزيت، بوضع شرائح الموز في صينية بها 3 ملاعق من الزيت، ثم رش الملح عليه.