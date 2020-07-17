طريقة عمل نقانق الهوت دوج المقرمشة

كتب: هن - 06:17 ص | الجمعة 17 يوليو 2020

تسعى الأمهات للبحث عما هو جديد لأسرتها، وتعتبر نقانق الهوت دوج المقرمش، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي لا تتطلب مجهودا كبيرا لإعدادها. وإليك طريقة تحضير نقانق الهوت دوج المقرمشة، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير نقانق الهوت دوج المقرمشة نصف كيلو هوت دوج كيلو دقيق 2 كوب بقسماط مطحون نصف كوب ماء دافئ ملعقة طعام سكر ملعقة طعام خميرة ربع كوب نشا Advertisements ربع ملعقة ملح زيت للقلي للتقديم بطاطس شبس كاتشب مايونيز مستردة طريقة تحضير نقانق الهوت دوج المقرمشة - نبدأ بتحضير الخلطة المقرمشة، ونخلط في وعاء الماء الدافئ مع السكر والخميرة والدقيق والنشاء والملح بشكل جيد حتى يصبح قوام الخليط سميكاً ومتماسكاً - يغطى الخليط بالنايلون ونتركه لمدة 10 دقائق في حرارة الغرفة. - تغمس قطع النقانق بالصوص المقرمش أولاً ثم بالبقسماط المطحون ثانياً حتى تتغطى من جميع الأطراف. - تقلى النقانق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم - يمكن تقديم النقانق مع المايونيز أو الكاتشب حسب الذوق

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