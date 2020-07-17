طريقة عمل سلطة بان كيك المانجو

كتب: هن - 06:17 ص | الجمعة 17 يوليو 2020

عرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل بان كيك المانجو، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها بطريقة سهلة. مقادير عمل بان كيك المانجو للبان كيك 1 وثلاثة أرباع ملعقة كبيرة بيكينج باودر 2 ونصف ملعقة كبيرة سكر ملح 3 ملعقة كبيرة جوزهند مبشور 1 ونصف كوب لبن جوزهند 2 ونصف ملعقة كبيرة زيت جوزهند Advertisements 1 ملعقة كبيرة زبدة نباتي للصوص 4 مانجو شرائح مجمدة 2 ملعقة كبيرة ماء سكر حسب الرغبة طريقة عمل بان كيك المانجو تخلط المكونات السائلة في الخلاط تخلط جميع المكونات الجافة معا يوضع في الثلاجة حوالي 10 دقائق ب تسوى وحدات البان كيك من الجانبين تقدم مع الصوص الصوص تضاف جميع المكونات على النار حتى يسوى الخوخ

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