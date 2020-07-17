مش بيحب خلفة البنات.. القصة الكاملة لتعذيب أب لطفلته الرضيعة

علاقات و مجتمع

واقعة قاسية، شهدتها إحدى مراكز كفر الشيخ، بعدما تجرد أب من مشاعر الأبوة، والإنسانية، وأقدم على تعذيب طفلته الرضيعة "مكة" 4 أشهر، بالضرب المبرح والشروع في قتلها، لمجرد أنها "فتاة".

لم يُقدّر هذا الرجل، متعاطي المخدرات، نعمة الله عليه، بعدما رزقه من قبل بطفلتين، ليقرر معاقبة زوجته والزواج من أخرى، التي رزقها الله هي أيضا بفتاة، فلم يجد أمامه سوى تعذيب المولودة التي لاذنب لها سوى أنه أبوها.

الأم تسرد الواقعة

على مقعد بسيط، بصوت يرتجف من الخوف، ظهرت الأم "إيمان مصطفى" تحمل طفلتها الرضيعة التي تعاني من كسور في ساقها وذراعيها، في مقطع فيديو تسرد ما حدث لها، مؤكدة أن زوجها فور علمه بأنها حامل في فتاة طلب منها الإجهاض، وعقب رفضها قرر التعدي عليها بالضرب هي والرضيعة.

وأكدت الأم أن الأب فور ولادة الطفلة، وهو يقوم بالتعدى عليها حتى تسبب لها في كسر عظامها، فلم يضعف لصراخها وسيطرت عليه المواد المخدرة، حتى أنه بحسب حديث الأم، وضع وسادة على وجه الرضيعة في محاولة لخنقها، قائلة: "مضاني على وصل أمانة بالعافية وهو حاطط مخدة عليها عشان يموتها لحد ما مضيت وسابها وبعدها جريت بيها على المستشفى وعلى القسم كمان اعمل محضر ضده واحمي البنت".

وتابعت الأم: "كان عارف أن في بطني بنت ولما سكتنا على موضوع الإجهاض افتكرت خلاص لكن من يومها بيضرب فيها، هي إيه ذنبها".

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وزارة التضامن توجه الدعم للطفلة مكة المعتدى عليها من أبيها

عقب نشر الأم لمقطع الفيديو وتداوله على نطاق واسع، تدخلت وزارة التضامن الاجتماعي لإنقاذ حياة الرضيعة "مكة".

تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حالة الطفلة مكة، بناء على الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن تعدي والد الرضيعة عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور بها.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، ما جرى، مدونة: "توجه الفريق لمكان إقامة الطفلة، وأجرى دراسة حالة لها ولأسرتها، وتبين ما يلي:-

- يبلغ الأب من العمر 29 عاماً، ويعمل نجاراً مسلحاً، ويتعاطى المواد المخدرة.

- تزوج الأب مرتين وأنجب طفلتين من إحداهما وأنجب الطفلة مكة من الأخرى، دفعه ذلك للتعدى عليها، ومحاولة التخلص منها.

- الأم تبلغ من العمر 25 عاماً؛ تعدى عليها زوجها حتى لا تتمكن من إرضاع طفلتها؛ لتحرر محضراً بالواقعة برقم 12872 لسنة 2020.

- الطفلة مكة تبلغ من العمر أربعة أشهر؛ تعدى عليها الأب للتخلص منها لعدم رغبته في إنجاب الإناث.

ومن جانبه نسق الفريق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء؛ لاستقبال الطفلة بأحد المستشفيات، وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبي شامل لها، وبيان ما بها من إصابات، وتبين من خلال الفحص المبدئي أنها تعاني من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها، وجاري استكمال الفحص.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق بالآتي:

- متابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم النفسي لها

- متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج

- صرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الإجتماعي

- متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن.