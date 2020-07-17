"خانوا العهد".. أطباء أجروا ختان الإناث باسم العادات والشرع

علاقات و مجتمع

الحبس 3 أعوام، هكذا قضت محكمة قرارها ضد طبيب، خان العهد وانصاع وراء عادة كريهة، فأجرى جراحة الختان لـ3 فتيات، أتى بهن الأب، الذي حكم عليه أيضًا بالسجن لمدة عام.

تفاصيل القضية ترجع قبل أشهر قليلة، في محافظة سوهاج، حينما حرضت الجدة ابنها على ختان بناته الثلاث دون علم والدتهن، فأوهمهن بأنه سوف يجري لهن تحاليل كورونا، فذهبوا للطبيب، وهو مدير المركز الطبي بالقرية ورئيس لجنة الحماية لمناهضة ختان الإناث، وبالفعل أجرى لهن عملية الختان.

تورط طبيب سوهاج في قضايا ختان الإناث، لم يكن الأول إذ سبقه أطباء أجروا هذه العادة الكريهة ومنهم من حرض على فعلها، متمسكًا بحجج واهية وهي الحفاظ على عفة البنات.

- ندى تفقد حياتها على يد طبيب الختان

ومع نهاية شهر يناير من العام الجاري، الذي شهد أيضًا نهاية الطفلة "ندى" التي لم يتعدى عمرها الـ14 عامًا، لتلفظ أنفاسها الأخيرة على يد الطبيب الذي أجرى لها عملية الختان، برغبة والدتها.

الحادث المأساوي الذي شهده مركز منفلوط في محافظة أسيوط، حينما قررت الأم التمسك بالعادات القديمة واصطحاب ابنتها إلى عيادة طبيب نساء وتوليد، ظنًا منها بأنها العملية التي تحافظ بها على ابنتها.

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ومع دخول الطفلة للعيادة كانت دقائق قليلة وانتهى الحوار بأكمله، إذ تعرضت "ندى" لنزيف شديد أثناء الجراحة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة على يد الطبيب.

وفتح تحقيق حول واقعة وفاة الطفلة "ندى"، لكن محكمة منفلوط الجزئية قضت بإخلاء سبيل الطبيب "على.ع"، بكفالة 50 ألف جنيه، كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل والدها ووالدتها وخالتها بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية.

في المنصورة.. وفاة طفلة على يد طبيب بسبب الختان

وفي العام 2014، تكرر المشهد ذاته لكن باختلاف المحافظة، إذ وقع الحادث في مدينة المنصورة، وأجرى طبيب الختان لطفلة عمرها 14 عامًا بأحد المراكز الطبية في مركز أجا بالمنصورة، وتم حقنها بعقار طبي يحتوي على مادة البنسلين.

وعقب ذلك لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة، وتوفت في الحال عقب إجراء عملية الختان على يد الطبيب، إذ أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن العملية تمت بواسطة قطع جزء من الجهاز التناسلى الخارجى للطفلة المجنى عليها، بجهاز الكى الكهربائى، مما أصاب الطفلة بآلام شديدة، اضطر معها الطبيب إلى حقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين، وتم تحويل الأب والطبيب المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

طبيب يروج لختان الإناث عبر "فيس بوك"

عبر حسابه على "فيس بوك"، تحدث طبيب يدعى "أحمد عبده الأزهري"، عن ختان الإناث الطبي الشرعي، داعيًا إليه مشترطًا موافقة ولي الأمر والفتاة.

وبرر الطبيب الختان بأنه سيحدث إزالة قلفة البظر فقط، عن طريق أطباء متخصصين وفى ظروف طبية صحية ومجهزة وتحت تأثير التخدير الكلى، دون الاقتراب من البظر كاملًا إلا فى حالات نادرة فى حالة تضخمه، معتبرًا ذلك له فوائد كثيرة على صحة الفتاة أو المرأة.