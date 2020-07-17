أطعمة تمنع دوار الحركة في وسائط النقل.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الطبيبتان، فاطمة برانكو ونورية مونفوليدا، خبيرتا التغذية من إسبانيا، المواد الغذائية التي تساعد على تجنب الإصابة بدوار الحركة في وسائط النقل.

وتشير صحيفة La Vanguardia، إلى أنه وفقا للخبيرتين، أفضل مادة غذائية لمنع دوار الحركة في وسائط النقل، هي الأرز، وخاصة النوع البني منه، على أن يتم طبخه بكمية قليلة من الماء، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

ومن الوجبات الخفيفة تنصح الخبيرتان بتناول التفاح المقشر والمبروش، والفول السوداني.

وتشير برانكو، إلى أن الزنجبيل هو المادة "التقليدية" المستخدمة لمنع دوار الحركة.

وتضيف وإذا كان هناك من لا يعجبه طعم الزنجبيل، فعليه تناول منقوعه مع مختلف الفواكه. وتضيف، كما أن الجبن الطازج غير المالح يساعد على منع دوار الحركة أيضا.

وتؤكد الخبيرتان، أنه خلال الرحلات الطويلة، يجب على كل من يعاني من دوار الحركة الامتناع عن تناول مواد غذائية دهنية ومشروبات غازية وكحولية و معجنات.