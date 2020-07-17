يوسف الشريف لزوجته: بكل روح رياضية ألف مبروك لكل جماهير الريال

أخبار من الوطن نيوز

هنأ الفنان يوسف الشريف، زوجته الاستايلست إنجي علاء، بعد فوز ريال مدريد بالدوري الأسباني، وهو الفريق الذي تشجعه زوجة الفنان من خلال توجيه رسالة لها. وكتب "الشريف" عبر حسابه علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "ماشي ياستي.... بكل روح رياضية ألف مبروك لكل جماهير الريال.. بصراحة يستحقوها بجدارة". Advertisements يذكر أن الفنان يوسف الشريف شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "النهاية" مع المخرج ياسر سامي .

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