"مطربة وسواقة أتوبيس" فلسطينية مقيمة في السويد: سأطرح 5 أغنيات بمصر

أخبار من الوطن نيوز

قالت جوري كحل مطربة وسائقة أتوبيس فلسطينية مقيمة في السويد، إنها تمتلك الموهبة منذ أن كانت طفلة، لكن لم يتح لها التعبير عنها، بسبب ظروف الحياة في قطاع غزة.

وأضافت كحل، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي عبر "سكايب"، ببرنامج "آخر الأسبوع"، على قناة "صدى البلد": "عندما زرت القاهرة، ودرست علم الاجتماع، وعملت بالتجارة عاد الحلم مرة أخرى".

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وتابعت: أنها شاركت في مهرجان الأغنية العربية، حيث غنت قصيدة وحصلت على الجائزة الرابعة، ثم انتقلت في السويد، وتعلمت لغتها، ودرست الطبخ، وأصبحت "شيف"، ثم درست تمريض ورعاية كبار السن وعملت في نفس المجال.

وأوضحت، أنها تعلمت قيادة سواقة الأتوبيسات، بعدما علمت بنقس السائقات في السويد، كما أن المجتمع السويدي في حاجة إلى هذه المهنة، لكن الدراسة كانت صعبة للغاية ومكلفة، لدرجة أنها درست أحد أفرع الطب للتعامل مع أي راكب إذا تدهورت حالته الصحية، كما يجب أن تكون على دراية بعلم النفس والرياضيات والبيئة وغيرها، حيث استغرقت دراستها سنة، على مدار 8 ساعات يومًا: "كان الأمر أصعب من الدراسة في كلية الطب".

وواصلت: "أعمل في أكبر شركة في السويد، والتأخير لثانية واحدة يكلفنا 1300 دولار، وأتعامل مع بعض أعطال الأتوبيسات، وأريد استكمال دراستي لكي أقود القطار".

وأشارت، إلى أنها تعمل في التمريض إلى جانب في شركة الأتوبيسات، كما سجلت 5 أغاني في مصر، استعدادًا لطرحها في الأسواق.