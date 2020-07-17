عيد ميلاد ولقاء مع الهضبة.. مواقف جمعت أمينة خليل بعمر طه قبل خطبتهما

علاقات و مجتمع

تهاني ومباركات، انهالت على الفنانة أمينة خليل، عقب إعلان خطبتها بعمر طه، مساء أمس في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، ليتصدر اسمها محرك البحث جوجل في مصر، وسط تساؤلات عن تفاصيل ارتباطهما.

وظهرت العروس في حفل خطبتها، بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".

وقبل خطبتها رسميا، ظهر الثنائي سويا في مناسبتين، نعرضهما خلال الفقرات التالية.

في مارس الماضي، فاجئت الفنانة أمينة خليل، "طه"، بعقد احتفال داخل المنزل بعيد ميلاده، وحرصت على حضور أصدقائه والمقربين، وأشرفت على كل تفاصيل الحفل.

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من جانبه وجه "العريس" رسالة شكر إلى "أمينة" على ما فعلته من أجله، ووصفها هى وجميع الحضور بأنهم "عائلته"، ويعتبرهم أكثر من أصدقاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وفي أغسطس الماضي، ظهر الثنائي بصحبة الفنان عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، في إحدى التجمعات الفنية، على هامش الحفلات الصيفية التي يعقدها "الهضبة".

وخلال الشهر نفسه، أعلنت الفنانة أمينة خليل اقتراب موعد خطبتها، وذلك خلال حوارها مع إحدى المجلات العربية، دون تحديد تفاصيل الموعد.