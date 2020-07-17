أميرة فتحي تثير الجدل: في ستات اتحرشت بيا.. ودول أصعب من الرجالة

علاقات و مجتمع

بالتزامن مع التحقيق في واقعة إتهام شاب بالاعتداء جنسيا على 100 فتاة، وتشجيع النساء للتحدث عن تعرضهن لتلك الانتهاكات، أثارت الفنانة أميرة فتحي، عن تعرضها للتحرش لفظيا على يد سيدات، بسبب صورة لها في "الجيم" .

وقال الفنانة، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش، بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي".

وأضافت، أنها ألتقطت صورة لها مع صديقها، وهو أيضا مدربها الخاص في الجيم، إلا أنها فوجئت بردود أفعال واسعة، موضحة: "صورة عادية جدًا وكان فيه جزء من جسمي بان من التيشرت غصب عني حاجة مقصدهاش".

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وأردفت: "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظياً هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات، وأنا في الجروب ده لكن عمري ما اتفاعلت معاه وحد من أصدقائي هو اللي قالي، لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت، وسألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ".

واستطردت: "اكتفيت إنه مسح الصورة، وللأسف أدمن الجروب من الأصدقاء اللي عندي هنا يعني"، مختتمة حديثها:" زي ما فيه رجالة متحرشين فيه ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "معاكي حق فعلا"، و"فيه ستات بتفصص جسمك بعينها.. الموضوع مريب".