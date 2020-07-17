"بلوجر وسمكري" وحرب بلاغات.. أول تعليق من هدير عبدالرازق بعد اتهامها بالإثارة

علاقات و مجتمع

قدم صباح اليوم، المحامي أشرف فرحات، بلاغ للنائب العام، ضد البلوجر هدير عبدالرازق، متهمًا إياها بإثارة الشائعات وتكدير السلم العام، من خلال بث فيديو، ادّعت فيه تعرضها للتحرش على يد أحد الأشخاص "سمكري"، ثم اتضح أنّه مجرد خلاف مالي.

البلاغ الذي حمل رقم 29194 لسنة 2020، قال فيه فرحات: إنّ هدير خرجت بفيديو تستغيث فيه من شخص يدعى "مصطفى. ب"، زاعمة أنّه تحرش بها أمام زوجها، وأثارت الرأي العام، وسعت لتكدير السلم، حيث ادعت في بلاغ لها منذ مارس الماضي بالاعتداء والتحرش من "مصطفى. ب"، الذي لم تسجله كاميرات المراقبة، بعد نشر فيديو للواقعة.

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وردت هدير عبدالرازق عبر خاصية البث المباشر في صفحتها الشخصية، على البلاغ المقدم ضدها قائة: إن الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، وإن القضية مازالت قيد التحقيقات".

وتابعت: "أنا مش كدابة ولا اتبليت على حد ولا بعمل شو، أنا بطالب بحقي".

وأردفت: أن الفيديو المتداول غير كامل، عبارة عن 6 دقائق لم يظهر فيه أي اعتداء جسدي أو تحرش، مطالبة بنشر الفيديو بالكامل، لإثبات صحة كلامها.

وطلبت من متابعيها، عدم التحدث وتداول أخبار، لحين ظهور الفيديو الأصلي، وإعلان نتيجة التحقيقات.

ونفت تماما في حديثها، أن يكون الخلاف بسبب أمور مادية، قائلة: إن المدعى عليه تحصل على 70 ألف جنيه قيمة التصليحات الخاصة بسيارتها.