قل وداعًا لقشرة الشعر.. 6 طرق طبيعية للتخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
يجب على الأشخاص المصابين بقشرة الشعر، الاهتمام بعلاج هذه المشكلة فور ظهورها، لأن التهاون معها قد يتسبب في تفاقم الأعراض المصاحبة لها، مثل تهيج فروة الرأس والرغبة في حكتها.
وعليه، يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر، وفقًا لموقع "Healthline".
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