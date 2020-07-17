بشائر وتجارب واعدة خلال 15 يومًا.. آخر تطورات "لقاحات كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي:

يبدو أن هناك بادرة أمل جديدة تبشر العالم، في طريق مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن طريق تصنيع لقاح أو إيجاد علاج يساعد في القضاء على الوباء أو على الأقل تحييده وتقليل خطورته.

ونستعرض في هذا التقرير، آخر ما توصل إليه العلماء من لقاحات أو أدوية لمحاربة فيروس كورونا.

لقاح "موديرنا" الأمريكي

وفقا لموقع "businessinsider"، كشفت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، أن التجارب السريرية للقاحها المعروف بـ"mRNA-1273"، المضاد لكورونا ستدخل المرحلة الثالثة والأخيرة يوم 27 يوليو الجاري؛ أي بعد حوالي 12 يومًا، وستجرى على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، بحيث يتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروجرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواءً وهميًا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نجاح النتائج الأولية للدراسة السريرية للمرحلة الثانية من اللقاح المرشح لفيروس كورونا، وأنتج بالفعل أجساما مضادة للفيروس لدى جميع المرضى الذين تم اختبارهم.

يعمل اللقاح عن طريق الحمض النووي؛ لتحفيز الجسم على إنتاج بروتين رئيسي من الفيروس، وخلق استجابة مناعية.

لقاحان روسيان

"جامعة سيشينوف"

أشاد العلماء في روسيا بنتائج أول تجربة سريرية للقاح محتمل ضد الفيروس التاجي، قائلين إنه ثبت أنه آمن وأن المتطوعين طوروا استجابة مناعية، ما يعني نجاح الاختبارات.

وفقا لـ"reuters"، فإن ثلاثة متطوعين من 18 تمت مراقبتهم على مدى شهر في جامعة سيشينوف، وهم يتحدثون في غرفة مزدحمة دون ارتداء الأقنعة، وعانوا من بعض الآثار الجانبية.

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من المتوقع أن تبدأ روسيا في منتصف أغسطس تجربة واسعة النطاق تهدف إلى التحقق من قوة الاستجابة المناعية التي ينتجها اللقاح ومدة الحماية، وبانتهاء هذه التجارب سيكون أول لقاح في العالم يكمل التجارب البشرية.

"وزارة الدفاع"

لقاح روسي آخر أجريت تجاربه عن طريق وزارة الدفاع، ومركز نيكولايج للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم الإعلان عن اكتمال التجارب السريرية الأولى له ضد فيروس كورونا المستجد، وتختتم بنهاية يوليو.

النتائج الأولية جاءت مبشرة للغاية، وثبتت سلامة اللقاح وعدم تسجيل أي مضاعفات خطيرة على المتطوعين.

لقاح " سانوفي" الفرنسي

وفقا لما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن فرنسا ستكون من بين أول الدول التي ستتلقى جرعات من لقاح سانوفي المرشح ضد فيروس كورونا.

اللقاح في المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من الاختبارات، وقد يدخل الثالثة المعروفة بالتجارب السريرية للقاح بعد موافقة الاتحاد الأوروبي، بحلول شهر سبتمبر، وحال إثبات نجاحه سيصبح جاهزا في النصف الأول لعام 2021، وسيتم إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة سنويا، وفقا لما ذكره موقع "fiercepharma".

لقاح "أسترازينيكا" البريطاني

كما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، ستكون هناك أخبار إيجابية عن اللقاح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد.

من المقرر أن تنشر مجلة "لانسيت" نتائج الاختبارات المبكرة للقاح في البشر بنهاية هذا الأسبوع، حيث لم يكشف الباحثون بعد النتائج السريرية من المرحلة الأولى.