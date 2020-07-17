صور.. رسالة مؤثرة من شيرين رضا بعد أسبوع من وفاة والدها

علاقات و مجتمع

رحل عن عالمنا قبل أسبوع، الفنان الكبير محمود رضا، عن عمر ناهز 90 عامًا، تاركًا وراءه تاريخ حافل بالفخر والاعتزاز، ووجهت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، رسالة مؤثرة، مرفقة بعدد من الصور التي جمعت بينها وبين والدها، من مرحلة الطفولة.

Advertisements

وأرفقت الفنانة تعليقًا قالت خلاله: "مهما حاولت، مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلتني منكم بعد وفاة والدي، شكرا لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت.. ربنا يجعلها آخر الأحزان، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وفاة محمود رضا.. وابنته: مش هنعلن مكان الدفن

ورحل عن عالمنا، الجمعة الماضية، الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وعلقت الفنانة شيرين رضا، على وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت نشرت "رضا" صورة لوالدها، وقالت: "توفي منذ قليل، والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعا".