الامارات | 4 نصائح لأظافر صحية وجميلة في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لأظافر صحية وجميلة في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يوليو 2020

الصيف هو موسم ألوان الأظافر النيون القوية وألوان الباستيل الهادئة. ومع أشهر الصيف الطويلة من المرح في الهواء الطلق، على محبّات الأظافر أن يتذكّرن أن صيف الشمس المشرقة والمرح في المياه يمكن أن يلحقا الضرر بالأظافر. والاهتمام بأظافرك من أهم الأولويات التي يجب أن تتخذيها باعتبارك في فصل الصيف، وذلك لكي تحميها من التلف والضعف والهشاشة.

Advertisements

فالأظافر تتأثر بشكل كبير بدرجات الحرارة الشديدة التي قد توقف نموها وعدم إطالتها بشكل سريع. ويمكنك العناية بأظافرك عن طريق إطالتها وتبييضها وتنعيمها أيضاً وتستطيعين الاهتمام بها من خلال اتباع بعض النصائح والإرشادات المهمة التي تساعد في الحفاظ على جمالها، مقدمة من سلسلة صالونات وسبا في الشرق الأوسط «تيبس أند توز» للاستمتاع بأظافر طويلة وقوية في الصيف:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news