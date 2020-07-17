الامارات | أين تذهب.. «CÉ LA VI».. تجربة الحياة الفاخرة في سماء دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «CÉ LA VI».. تجربة الحياة الفاخرة في سماء دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يوليو 2020 أطلق الشيف التنفيذي هوارد كو قائمة الصيف المحسنة بمناسبة إعادة افتتاح مطعم CÉ LA VI، ما يدل على خبرته التي امتدت 11 عاماً في المطاعم الحائزة نجمة ميشلان. وتحتوي القائمة المحدثة على بعض الإضافات الجديدة، بما في ذلك طبق رئيس أصيل للمشاركة، على سرير من أرز الكيمتشي المقلي والبيض المشمس. ولجميع محبي الكمأة، فإن BLACK TRUFFLE SUSHI RICE” RISOTTO هو عبارة عن مزيج متطور من القرع، وفطر بوق أسود، وموس البارميزان، وتراعي جميع المطاعم تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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