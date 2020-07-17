الامارات | «لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تُطلق «مسؤولية مشتركة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تُطلق «مسؤولية مشتركة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استثماراً للوقت في ممارسة إيجابية هادفة، وانسجاماً مع برامج صيف 2020، نظمت جائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي برنامجاً صيفياً متكاملاً عبر مجلس الشباب للقيادة والابتكار، تحت شعار «الطفولة مسؤولية مشتركة»، ويستمر النشاط حتى 19 أغسطس المقبل.

وأكدت المدير التنفيذي للجائزة، أمينة الدبوس، أن برنامج صيف 2020 يتضمن فقرات وبرامج شيقة، أبرزها مسابقات «ألو إبداع» وملتقيات فكرية إبداعية تتضمن برامج بيئية وصحية ومجتمعية، إضافة إلى قناة «تلغرام» تشتمل على فقرات بعنوان قيادة وريادة وإبداع، إلى جانب تجارب ميدانية ودورات تدريبية، ومنها على سبيل المثال دورة المدرب المحترف الصغير، إضافة إلى ورش عمل فنية وإبداعية بأنامل الشباب والأطفال المبدعين، إضافة إلى برامج ونشاطات متحف جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، والزيارات الميدانية لمدينة الطفل.

وأضافت أمينة الدبوس أن برنامج الصيف في كل عام حدث مهم يعتبر تقليداً ثابتاً للجائزة بهدف استثمار الوقت والذات في ممارسة هادفة وبنّاءة تعزز من الإبداع والتميز والابتكار والتفوق، لذلك نأمل من الطلاب والطالبات المشاركين في صيف 2020 الاستفادة القصوى من كل البرامج والأنشطة والفعاليات المدرجة في البرنامج، وذلك من خلال فعاليات صيف 2020، مع مراعاة الجوانب الصحية والوقائية والاحترازية منعاً لتفشي «كوفيد-19»، والالتزام الكامل بأنظمة وقوانين ولوائح وتعليمات الدولة في هذا الشأن.

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- «البرنامج» يهدف إلى استثمار الوقت، وتعزيز الإبداع والتفوق.

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