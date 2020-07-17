الامارات | اين تذهب.. «كيتشن 35».. فطائر ومخبوزات وسندويشات مميّزة

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. «كيتشن 35».. فطائر ومخبوزات وسندويشات مميّزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يوليو 2020

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن توسيع نطاق مفاهيم الأطعمة والمشروبات المحلية المقدمة في المرافق التابعة لها، من خلال افتتاح مقهى «كيتشن 35» (Kitchen 35) في «سيتي سنتر ديرة».

ويشتهر «كيتشن 35» بقهوته المختصة والمأكولات التقليدية المميزة، حيث يقدم لزواره قائمة طعام متنوعة مستوحاة من الأطباق المحلية، ويفتخر بحصوله على مكونات أطباقه من مصادر عالية الجودة. ويمكن لرواد المقهى الاستمتاع بمجموعة من المأكولات المصنوعة يدوياً بحرفية عالية، والتي تتضمن الفطائر المخبوزة الطازجة والسندويشات المميزة الجاهزة والسلطات الشهية والعصائر الباردة. ويتميز الفرع الجديد في «سيتي سنتر ديرة» بكونه أول مقهى مستقل لـ«كيتشن 35» وأول فرع له في دبي. اسم «كيتشن 35» مستوحى من أشرطة الأفلام قياس 35 ملم، وهي التقنية السينمائية التي تستخدم في الأساس في أفلام الرسوم والصور المتحركة، ويوجد المقهى في «ڨوكس سينما» بـ«الغاليريا» في جزيرة المارية.

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وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للسينما» الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: «نحن سعداء بافتتاح فرع جديد لمقهى (كيتشن 35)، وهذه الخطوة تندرج في إطار التزامنا بتقديم نحو 20 مفهوماً جديداً للأطعمة والمشروبات والمطاعم المحلية خلال هذا العام. ويتوقع الزوار بشكل متزايد أن يجدوا مجموعة متنوعة ومتميزة من خيارات مختلفة لتناول الطعام عند زيارتهم مركز التسوق، و(كيتشن 35) يشكّل المكان المناسب للتزود بالطاقة من خلال أشهى الوجبات والمشروبات، بعد رحلة تسوق ممتعة».

تتضمن محفظة «ماجد الفطيم» الخاصة بالأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى «كيتشن 35»، «نوتيلا أت ڨوكس»، الذي يقدم حلويات مغطاة بالشوكولاته بمذاقات متنوعة حسب خيار كل شخص ومذاقه المفضل، إلى جانب «بيتزا أل تاغليو» المختص بتقديم بيتزا روما الأصيلة، والذي يتميز بتقديمه شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة و«توب بن» المتخصص بالسندويشات الصغيرة اللذيذة وأجنحة الدجاج وخيارات متنوعة من البطاطا المقلية المحشية.

يتواجد «كيتشن 35» في «سيتي سنتر ديرة» داخل ردهة الطعام في الجناح الشرقي، الطابق الثاني.

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