إليكِ طرق تنسيق "سراويل" الخصر العالي من وحي عروض الأزياء العالمية في 2020

دائماً ما تكون تصاميم السراويل الخصر العالي حاضرة في عروض الأزياء العالمية، وفي كل مرة نشاهدها بموديلات وقصات جديدة وجذابة بتصاميم منوّعة وغنية، وحتماً ستمنحك اطلالات راقية وأنيقة عند تنسيقها بالأسلوب المناسب لشكل قوامك، ولذلك اخترنا لك مجموعة مميزة منها لتتعلمي أفكار تنسيق سراويل الخصر العالي وحي عروض الأزياء العالمية 2020.

انتقينا لك اطلالات أنيقة بأكثر من ستايل بتصاميم سراويل الخصر العالي، منها بالتصاميم الكاجوال والشبابية كسروال “البيرتا فيريتي” Alberta Ferretti باللون البني والخصر العالي مع الحزام القماشي من نفس اللون، ومنها بتصاميم أنيقة وراقية بلمسات البساطة الكلاسيكية كسروال “كلوي” Chloe باللون الرمادي مع نقشة الخطوط

الناعمة، وسروال “سيلين” Celine باللون الأسود والخصر العالي مع الأرجل العريضة جداً بستايل الكسرات، ولاطلالات صيفية وحيوية اخترنا لك سروال مميز من “دولتشي أند غابانا” Dolce & Gabbana والمزين بطبعات الشجار بمزيج من درجات اللون الأخضر، ولفت نظرنا سروال “جيامباتيستا فالي” Giambattista Valli من الترتر اللماع باللونين الأبيض والأسود وبالخصر العالي والقصة العصرية، وغيرها من الموديلات والتصاميم الجذابة والتي حتماً ستجدين فيها ما يعجبك ويلائم ذوقك.

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