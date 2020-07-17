أفضل التصاميم من النظارات الشمسية للفنانة إليسا

لا يوجد خلاف على أناقة النجمة إليسا، فهي إحدى أيقونات الموضة في الوطن العربي، إلا أننا يمكن أن نرصد بسهولة أن إليسا تفضل منطقة الأمان في الموضة، أي أنها لا تذهب للتقاليع الغريبة، فهي تختار من الموضة ما يناسبها.

من يمر بين إطلالات إليسا النهارية يلاحظ أنها تفضل النظارات الشمسية متوسطة الحجم، وعادة ما تذهب إلى تصميم الـAviators، فهو اختيار يلائم حجم وشكل وجهها كما أنه يحقق لها الأناقة دون المخاطرة بتصاميم جريئة، وفي أحيان قليلة تختار النظارة المربعة مع تصميم ناعم من عيون القطة، وعادة من تعتمد الإطارات البسيطة البعيدة عن أي أحجار أو إكسسوار لامع، وأقصى تغيير قد تعتمده إليسا في اختيار النظارات الشمسية هو أن الإطار الملون ولكن بلون حيادي مثل الوردي البودري مع العدسات البنية التي تزيدها أناقة، أو عدسات المرآة.

اليسا تختار نظارة شمسية زينها الإطار الدائري والحجم الصغير

هذه المرة إليسا تكسر القاعدة

في أحدث إطلالاتها ظهرت إليسا بنظارة مستطيلة كبيرة الحجم نسبياً عن اختياراتها السابقة، أما العدسات فاختارتها بصيحة المرآة العاكسة التي تخفي العيون والنظرات تماماً، كما زُين تصميم النظارة بإطار معدني داخلي أصغر منحجم العدسات، وبدى الاختيار عصري ومميز ومناسب لشكل وجه إليسا التي لم تخاطر إطلاقاً إلا بصيحة تليق بها.

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نظارات اليسا

تلك المرة ذهبت إليسا إلى نظارة كبيرة الحجم، وهي صيحة تتصدر الموضة، إلا أن صيحة النظارات الدائرية صغيرة الحجم تعد الأحدث والأقوى هذا الموسم، والتي بالطبع لم تفوتها، فظهرت في إطلالة سابقة بنظارة شمسية زينها الإطار الدائري والحجم الصغير، وبدى أيضاً مناسباً لها لأنها من صاحبات الوجه الألماسي.

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