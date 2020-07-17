إتيكيت تناول "الساندوتشات" خارج المنزل

عند الذهاب لتناول الطعام بالخارج، يخاف البعض من طلب "الساندوتشات" خوفا من المواقف المحرجة عند تناولها بسبب طريقة فتح الفم، أو طريقة "مسك الساندوتش"، تقدم خبيرة الإتيكيت مها الباهي الطريقة السليمة لتفادي هذا الأمر.

تقول "الباهي" إنه يمكن طلب تقطيع الساندوتش من الشيف حتى يسهل تناوله، ويمكن تناوله باليد دون استخدام الشوكة والسكينة.

وأضافت أنه لابد من التأكد من وجود مناديل كافية على المنضدة في المطعم لتناول الساندوتش، خاصة وأن أغلب الأطعمة السريعة او الوجبات بالمطاعم تقدم معها "صوصات" عدة.

وقالت "الباهي" إن "ساندوتشات التوست" سهلة في تناولها فيمكن حملها باليد وتناولها بسهولة ويسر.

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وهناك العديد من المحلات التي تقدم الساندوتشات التي تتميز بأكثر من طبقة، مع المزيد من "الصوصات" والسلطات، فتلك السندوتشات يمكن تقطيعها إلى 4 قطع، وتقسيمها قطع صغيرة بالسكينة لسهولة تناولها، مع ضرورة وجود مناديل أو فوط قطنية صغيرة.

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