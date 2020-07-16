أمينة خليل تجري تعديلا على فستان الخطوبة.. وستايلست: لايق عليها (صور)

لايف ستايل

إطلالة بيضاء قصيرة، تجملت بها الفنانة أمينة خليل، خلال حفل خطبتها، الذي عقد مساء أمس، مرتدية فستان قصير منقوش، بأكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج بسيط.

وأدخلت الفنانة، تعديل بسيط على تصميم الفستان، من دار Elliatt، الذي يصل سعره إلى 406 دولار أمريكي، أي ما يعادل الـ6486 جنيها مصريا، وأضافت "يَاقة" بقماش منقوش، لتزيين عنقها.

وعلقت الستايلست شيم الجابري، على الإطلالة، قائلة: خلال حديثها لـ"هن": "الفستان منتهى الشياكة ولايق عليها، والتعديل زود جماله".

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وتابعت "شيم"، أن دمج كلا من الجبير والشيفون في فستان واحد أعطاه إنسيابية ورقة وبساطة، مشيدة بالمكياج الهادئ وتسريحة الشعر المموجة غير المتكلفة.

وعلى الرغم من عدم تفضيل ارتداء اللون الأبيض في حفلات الخطوبة، والظهور به في عقد القران والزفاف، إلا أن اختيار اللون يعكس سعادة الفنانة، فضلا عن أن تصميمه البسيط جعله مناسبا للخطبة، وفقا لما ذكره الستايلست.

يشار إلى أن الفنانة أمينة خليل، احتفلت بخطبتها على "عمر طه"، في حفل عائلي بسيط، اقتصر على حضور عدد محدود.