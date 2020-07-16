خوف وهروب وقتل.. القصة الكاملة لظهور نانسي عجرم بملابس النوم

علاقات و مجتمع

فيديو مقتطع من الوثائقي "الرواية الكاملة"، يحكي القصة الكاملة لسرقة منزل نانسي عجرم، وقتل فادي الهاشم لمحمد الموسى، انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف تفاصيل جديدة في القضية، ومن المقرر أن يعرض اليوم الخميس، على منصة شاهد vip التابعة لقنوات mbc على الإنترنت.

ما قصة ظهور نانسي عجرم

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، مرتدية ملابس النوم في المقطع المصور، وتهرب من القاتل داخل منزلها، وذلك قبل أن يصل الأمن اللبناني إلى فيلتها، ومن المقرر أن يعرض هذا الفيلم الوثائقي، مشاهد جديدة من اللحظات التي عاشتها نانسي عجرم وأسرتها، قبل أن يسقط موسى قتيلا، موثق من الكاميرات داخل الفيلا.

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رواية نانسي عجرم

ادعى زوج نانسي عجرم، أن القتيل دخل إلى الفيلا بغرض سرقتها، وذلك بعد ترويعهم، فأرداه فادي الهاشم قتيلا فور خروجه من غرفة الفتيات الصغار لأنه كان مسلحا.

واتهم الهاشم الشاب بالسطو المسلح على بيته، ومحاولة سرقة ممتلكاته تحت تهديد السلاح.

رواية محمد الموسى

وقالت أسرة القتيل محمد الموسى، إنه كان يعمل لدى الهاشم وله مستحقات مالية عنده أنكرها عليه الهاشم ولم يعطها له، وهو لم يكن في الفيلا بغرض السرقة، كما ادعى الهاشم، ولم يكن ينوي السرقة.

قضية رأي عام

تحولت قضية سرقة بيت نانسي عجرم إلى قضية رأي عام فور خروجها للعلن بأكثر من رواية، ومنذ ما يقرب من عام وهي تنظر أمام القضاء اللبناني الي لم يقل كلمته حتى الآن.