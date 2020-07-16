منها عدم رش المطهرات.. نصائح تساعد على تجنب الألبان من الفيروسات

صحة

يعد الحليب عنصر أساسى في حياتنا، لكن مع انتشار فيروس كورونا، بات القلق من خطورة الحليب المعلب، أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بعض النصائح، لضمان أن الحليب المعبأ مناسب للاستهلاك، وخالى من الفيروسات.

غسل يديك

بعد شراء عبوة الحليب وإحضارها إلى المنزل، تأكد من غسل يديك جيدا، قبل أن تشطف عبوة الحليب بالماء.

تجنب رش المطهرات

ينصح خبراء الصحة، بتجنب رش المطهرات على عبوة الحليب أو غسلها بالمنظفات، لأن المواد الكيميائية تشكل خطرا على الصحة، إذا تسربت إليها بشكل أو بآخر.

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اترك العبوة جانبًا لبعض الوقت

بعد رشها بالماء، اترك العبوة جانباً لبعض الوقت حتى تجف، ثم قم بغسل يديك ثانية.

تجنب استخدام منشفة

تجنب استخدام منشفة لتجفيف عبوة الحليب لأن المناشف قد تحتوى على ميكروبات ضارة.

غليه جيدا

عند الحاجة لاستهلاك الحليب قم بغليه جيداً حتى لو كان مبستراً، لتضمن خلوه من أي عوامل ضارة.

الاحتفاظ بعبوات الحليب في الثلاجة

احتفظ بعبوات الحليب في الثلاجة حتى تحافظ على صلاحيتها لفترة أطول.

صلاحية الحليب

قبل الاستهلاك تأكد من مدة صلاحية الحليب الموجود على العبوة.