طرق تنسيق القميص الفستان لاطلالة أنيقة عصرية لهذا الصيف

ظهرت صيحة القميص الفستان في عروض الأزياء العالمية للسنوات الماضية مثل فالنتينو Valentino ، و سيلين Céline، ولقيت رواجًا واسعًا كونها تمنح الصبية إطلالة مريحة وأنيقة معًا، كما أنها ملائمة جدًا لفصل الصيف وأجواء الشاطئ والبحر، بألوانها المبهجة.

القميص الفستان بالخطوط الطولية من الموديلات الرائجة بقوة هذا العام، بسبب اتجاه مصممي الأزياء نحو القطع التي تحمل الطابع الهندسي بشكل ملحوظ. يمكنكِ اختيارها بالألوان الهادئة كطبقة أساسية، مع الخطوط الطولية باللون الأبيض، والتي تناسب أوقات النهار الصيفية مرتفعة الحرارة.

القميص الفستان بالخطوط الطولية

لطالما كانت الكشاكش مصممة خصيصًا لكي تمنح المرأة أنوثة ونعومة، لهذا احتفظي بقطعة عصرية من القميص الفستان، مع الكشاكش البسيطة سواء كانت عند منطقة الخصر، أو بإطار الفستان، ونسقيها مع حذاء مصنوع من اللحاء، وشنطة يد خوص، وسكارف الشعر المُلون.

القميص الفستان مع الكشاكش البسيطة

عند اختيار القميص الفستان احرصي على أن يكون بأحد الألوان المشرقة الجذابة مثل الأصفر المتربع على قائمة الموضة هذا العام، أو الفوشي الأنثوي، ونسقي معه أحذية من ذات اللون ولكن بدرجات مختلفة، أو الأبيض.

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الأصفر المتربع على قائمة الموضة هذا العام

الدنيم ظهر في موضة هذه الأيام في استعادة لحقبة الستينيات . الفستان القميص الجينز، سيكون قطعة أساسية لا غنى عنها، هذه الأيام، وسيكون مناسبًا لغالبية الأحذية لديكِ، ولن تتقيدي بارتداء أي إكسسوارات معه.

إذا كنتِ ممتلئة قليلًا، اختاري القميص الفستان ذا القصة الضيقة من ناحية الخصر، أو بحزام الخصر، لكي تبدي أنحف، والأمر بالطبع ليس مقتصرًا على الممتلئات فقط، فهو صيحة مناسبة لكل الصبايا.

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