طرق مذهلة لـ إخفاء الهالات السوداء بالمكياج

إذا كانت الهالات السوداء من أكثر عيوب الوجه التي تسبب لكِ قلقًا مستمرًا، وتكسب وجهكِ مظهرًا شاحبًا، يمكنكِ التخلص منها بطرق عدة، مثل ضبط الروتين اليومي بالنوم لفترات كافية وشرب المياه، وغيرها من التعليمات، كما توجد مجموعة من الخطوات التي يمكنكِ تطبيقها للتخلص من الهالات بالمكياج.

قبل وضعكِ للمكياج، نفذي هذه الخطوات لتساعدكِ في الحصول على نتائج أفضل: –

ضعي ملعقتين صغيرتين في الفريزر، ثم ضعيهما على العينين قبل وضعكِ للمكياج، حتى تعودا لحرارتهما الأصلية.

– نظفي جيدًا منطقة العينين بقطنة نظيفة.

– ضعي كريم العين المرطب.

خطوات إخفاء الهالات السوداء بالمكياج:

– غطي أماكن الهالات بخافي العيوب المناسب لبشرتكِ، وتأكدي عند اختياركِ له أنه لن يتشقق أو يتسرب إلى الخيوط الرفيعة حول العينين، وحاولي أن تختاري اللون المائل إلى الصفرة لأنه يعمل على إخفاء اللونين الأزرق والبنفسجي حول العينين.

– وزعي القليل من البودرة السائبة بعد وضع خافي العيوب لتثبيته ومنع ظهور اللمعة، إذا كنتِ تستخدمين النوع السائل ذا الطبقة الدهنية.

– يمكنك أيضًا أن تضعي نقطتين صغيرتين من قلم الهاي لايت أعلى عظمتي الوجنتين، وارسمي به مثلثًا مقلوبًا أسفل عينيكِ، بحيث لا يتخطى عظام الوجنتين، وامزجي الهاي لايت جيدًا مع بشرتكِ، وسيمنح بشرتكِ إشراقة مميزة ويخفي الهالات السوداء.

– استخدمي ظلال العيون البنية لإخفاء الظل.

– بإمكانك استخدام لون الروج المائل إلى الحمرة أو اللون الوردي ووضعه أسفل العينين قبل وضع المكياج، ثم استكمال الخطوات الأخرى بعده.. فهذا اللون يقلل من حدة السواد ما يسمح بالظهور بنتائج أفضل.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

تعرف على درجات "كونسيلر نارس" التي تناسب بشرتي

"الكونسيلر" خطوة أساسية لابد منها عند وضع المكياج