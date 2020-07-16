حسب شكل جسمك.. هذه الفساتين الكاجوال الأنسب للمحجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

تحرص العديد من النساء المحجبات على الظهور بشكل أنيق ومحتشم، ومتابعة أحدث صيحات الموضة العالمية.

قالت الفاشون بلوجر أية فوزي إن فساتين المحجبات النهارية أو الكاجوال أصبحت من الموديلات المفضلة والرائجة في موضة ٢٠٢٠ التي تفضلها العديد من الفتيات لأنها تجمع بين العملية والراحة، وخاصة عند الخروج أثناء درجة الحرارة العالية ويجب اتباع الاتي عند قرار ارتداء الفساتين الكاجوال:

-تحديد شكل جسمك لاختيار موديل يناسبك خاصة أن هناك العديد من أشكال الجسم المختلفة.

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-اذا كنت تتمتعين بجسم ممثلي أو كمثري فاختاري فساتين كاجوال بتفاصيل أقل من منطقة الخصر حتي لا يمنحك وزنا إضافية ويمكنك اللجوء للموديلات التي تأتي بكشكشة او كسرات في ذيل الفستان.

-أما بالنسبة للجسم النحيف كالمستطيل يفضل فستان المحجبات التي تتمتع بحزام حول الخصر لتخلق منحيات في جسمك ويفضل الابتعاد عن الموديلات التي تتمتع بخطوط طويلة حتي لا تبدين أكثر نحافة .

-اما بالنسبة لأصحاب القامة القصيرة ينصح باستخدام الفساتين ذات الخطوط الطويلة والمقلمة لأنها ستمنحك مظهر أكثر طولا.