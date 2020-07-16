محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – حسناء الشيمي:
يعتبر الشاي من المشروبات الساخنة المستخدمة في علاج التهاب الحلق، وذلك لاحتوائه على الفينولات التي تساعد الجسم على مقاومة الأمراض.
ويمكن تعزيز قيمته الغذائية وإكسابه خصائص علاجية أخرى، بإضافات بعض الأعشاب إليه، يستعرضها "الكونسلتو" في الصفحات التالية، وفقًا لموقعي "Healthline" و"Medicalnewstoday".
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كانت هذه تفاصيل خبر منها الكركم.. 6 إضافات صحية تجعل الشاي علاجًا فعالًا للالتهاب الحلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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