8 نصائح.. "الصحة" تكشف كيف تحمي نفسك من كورونا في المطاعم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أحد المخاطر التي قد تهدد حياتك في زمن تفشي وباء كورونا المستجد، هي الذهاب لتناول الطعام في المطاعم، بعد قرار الحكومة بفتحها بعد أشهر طويلة من تطبيق الحظر كإجراء وقائي ضد "كوفيد 19"،.

لكن مع اتباع الإجراءات الوقائية، سيكون من السهل عليك تفادي الإصابة بالفيروس المتفشي في البلاد.

وكعادتها دائما، تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم النصائح للمواطنين في ظل فترة التعايش مع فيروس كورونا.

ونشرت "الصحة" عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 8 نصائح عليك القيام بها في المطاعم، لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وقالت "الصحة": "يجب عليك الحجز المسبق والحضور في الموعد، إضافة إلى أن تقوم بالدفع إلكترونيا، حتى لا تحتك بأي شخص، ويفضل أن تأخذ كمامة إضافية بجانب التي ترتديها في المطعم، مع استخدم الأدوات ذا الاستعمال الواحد".

واصلت "الصحة"" نصائحها: "يجب عليك قياس درجة الحرارة قبل دخول المطعم، ويفضل إلا يزيد عدد المجموعات عن أربعة أشخاص".

أكملت "الصحة": "يجب مراعاة تباعد الكراسي في المطعم بينما لا يقل عن متر بين كل فردين، وتعقيم الأيدي باستمرار، أو غسلها بالماء والصابون".

أسئلة مهمة قبل الذهاب للمطاعم

يقول موقع webmed الطبي، إنه يجب توجه عدة أسئلة لنفسك قبل الذهاب للمطاعم، لتوفير الحماية، منها:

1- هل أنت أو أي شخص تعيش معه فوق سن 65 أو معرض لخطر الإصابة بمرض شديد يزيد خطر نقل عدوى كورونا؟.

2- هل أنت وأولئك الذين ستتفاعل معهم اتبعوا نفس الخطوات لمنع العدوى، مثل ارتداء الأقنعة وغسل اليدين؟

3- هل يمكنك الحفاظ على مسافة تباعد موصى بها؟.

4- ما هو المستوى الحالي لفيروس كورونا في مجتمعك.. مستقر أو يتنشر بسرعة؟.

Advertisements

من جانبه، يصنف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، خطر التعرض لكورونا في المطاعم من أدنى إلى أعلى:

أقل المخاطر: عند تناول الطعام خارج المطعم، عبر توصيله أو التقاطه وحمله خارج المكان.

ويفضل تناول الوجبات السريعة على المقاعد في الهواء الطلق مع انخفاض السعة، ومراعاة التباعد بين الطاولات، واحذر تناول الطعام في المطعم ذات الأماكن المغلقة والضيقة.

حالات لا يجب فيها التواجد في المطاعم، وفقا للشروط التي حددها مجلس الوزراء.

- إذا وجدت نسبة المتواجدين تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية، بمعنى أبسط إذا كان مزدحما بشكل كبير، فلا تتواجد به نهائيا.

- إذا لم تجد أن أصحاب المطعم حريصون على ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات، ومتر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.

- إذا كانت هناك حفلة أو مناسبات خاصة تشهد تجمعات للمواطنين داخله.

- إذا لم تتوفر أدوات تطهير الأيدي في مدخل المطعم..

- إذا لاحظت عدم تغيير المفارش القماش من على موائد الطعام.

-إذا لم تجد معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

- إذا لم يتم الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في جميع الأنحاء، ودورات المياه بين كل عميل وآخر، باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- إذا لم تجد سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.

- إذا لم تجد كاشف حراري عند مدخل المطعم لقياس حرارة الرواد.

اقرأ أيضا: احنا أقوى من كورونا