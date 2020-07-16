يقوي المناعة ومفيد للعظام.. ما لا تعرفه عن شمع العسل وقيمته الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

لا يقل شمع العسل أهمية وقيمة عن عسل النحل نفسه، نظرًا لمحتواه العالي من العناصر الغذائية التي أكسبته خصائص علاجية ووقائية ضد مختلف الأمراض.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، فوائد شمع العسل، وفقًا لموقع "Livestrong" و"Webmd" .

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