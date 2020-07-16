تكلفة فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
احتفلت الفنانة أمينة خليل، مساء أمس بحفل خطوبتها في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين.
خطفت أمنية الأنظار، إذ اختارت فستاناً أبيض أنيقًا بموديل" Darcie dress in Monochrome" من العلامة الشهيرة "Elliatt".
بلغ سعر الفستان 306 دولارات، أي ما يعادل بالمصري حوالي 4900 جنيه.
اختارت أمينة الفستان مصنوعًا من خامتي الجوبير والشيفون من الكم، ويصل طوله إلى فوق الركبة، ومزيناً من الأمام بأزرار.
لم تضع أمينة مكياجًا ملفتًا أو جريئًا، بل اكتفت بعمل لوك نيود، وكذلك في شعرها، لم تصنع تسريحة متكلفة وتركته منسدلًا على كتفيها.
وضعت أمينة قرطًا في أذنها باللون الأخضر، وارتدت ساعة باللون الجولد.
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