ماسك العسل للبشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - العسل من أهم المكونات الطبيعية التى يعتمد عليها خبراء التجميل والعناية بالبشرة في إعداد المنتجات التجميلية، ولأن البشرة الدهنية تحتاج إلى عناية خاصة؛ فننصح بتطبيق ماسكات العسل الطبيعية للتخلص من كافة عيوب البشرة الدهنية.



فوائد العسل للبشرة الدهنية:

فوائد العسل للبشرة الدهنية



ترطيب البشرة الدهنية من دون أن يجعلها دهنية ومليئة بالزيوت.

يخلص البشرة الدهنية من الحبوب والبثور التي تصيبها.

يعمل على نضارة الوجه.

يساعد العسل بفضل احتوائه على المعادن والفيتامينات، على تغذية البشرة الدهنية.

تنظيف البشرة الدهنية من الأتربة والبكتيريا العالقة بها.

تقشير البشرة الدهنية.

تجديد خلايا البشرة الدهنية وإصلاح التالفة منها.

يعمل العسل على تهدئة البشرة الدهنية، والتقليل من الالتهابات التي تصيبها.

يمنح العسل البشرة الدهنية النعومة المطلوبة، ويجعلها مشرقة.

يساعد على تبييض البشرة الدهنية وتفتيح لونها.

التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء.

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ماسكات العسل للبشرة الدهنية:



العسل واللوز لتقشير وتنظيف البشرة الدهنية

العسل واللوز لتقشير وتنظيف البشرة الدهنية



مكونات الماسك:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من اللوز المطحون.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

ملعقة صغيرة زيت الجليسرين.

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طريقة إعداد وتطبيق الماسك:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب، وامزجيهم جيداً حتى يتكون لديك خليط متماسك.

طبقي الماسك على الوجه والرقبة، مع التدليك في حركات دائرية لمدة دقيقتين.

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

رطبي الوجه والرقبة بالكريم الخاص بك.

احرصي على تكرار الماسك 3 مرات أسبوعياً؛ للحصول على نتائج مذهلة.



ماسك العسل والقرفة، للتخلص من الحبوب

ماسك العسل والقرفة، للتخلص من الحبوب



مكونات الماسك:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقه من القرفة المطحونة.



طريقة إعداد وتطبيق الماسك:

اخلطي العسل مع القرفة جيداً؛ حتى تحصلي على خليط كريمي.

طبقي الخليط على الوجه والرقبة.

اتركي الخليط لمدة 25 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء.

احرصي على تكرار الماسك مرتين أسبوعياً؛ للحصول على أفضل النتائج.

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